«Путин обращал внимание на необходимость государственно-частного партнерства. 5,3 млрд рублей планируется направить в субъекты РФ в 2022-м». Чернышенко о возведении спортобъектов

Теги бизнес Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Политика деньги Михаил Мишустин Хоккей

Вице-премьер РФ высказался о государственно-частном партнерстве при возведении спортобъектов.

«Президент РФ неоднократно обращал внимание на необходимость применения механизма государственно-частного партнерства при возведении спортобъектов.

Исходя из поставленных задач, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил стратегическую инициативу «Бизнес-спринт».

На ее реализацию в текущем году Удмуртии направлено из федерального бюджета 130 млн рублей. А во все субъекты РФ в 2022 году планируется направить порядка 5,3 млрд рублей», – сказал Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

Он также сообщил, что средства пойдут на создание двух «умных» спортивных площадок и модульного спортзала в регионе.

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