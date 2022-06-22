Пушков о Швеции и Норвегии: «У нас общение на уровне «мать-перемать» в клубах, поэтому ребята зашуганные. Там молодежь привыкла задавать вопросы, чтобы расти»

Сергей Пушков рассказал, изменила ли его жизнь в Швеции и Норвегии.
– Как человек вы сильно изменились, уехав за границу еще в 1994 году и много лет прожив в Швеции и Норвегии?
– Страны меняют людей, накладывают свой отпечаток. Останься в России, наверное, был бы другим. Но я такой, какой есть.
– Спокойнее?
– Я бы сказал терпеливее… Пришло более правильное понимание жизни. Хотя сложно себя охарактеризовать. Лучше спросите у любого игрока, чем отличаюсь от других тренеров.
Во многих клубах у нас до сих пор все общение на уровне «мать-перемать» и прочих похожих выражений. Поэтому и ребята у нас зашуганные. А должен быть свободный разговор ученика с учителем. Помню, как‑то пригласили меня в Норвегии в школу, где занималась младшая дочь, на родительское собрание.
– Что удивило?
– Для меня стало откровением, насколько свободно дочь общалась со своей преподавательницей. Это был разговор двух подруг, которые выявляют проблемы и пытаются с ними бороться.
Поэтому и молодежь у них там другая, привыкла задавать вопросы, чтобы расти. А у нас пока все по‑старому. Вместо того чтобы учить, показывать, вести за собой, тренер, используя весь лексикон, орет на мальчишку, который ничего понять не может, – сказал главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург.