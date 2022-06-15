Валерий Каменский: «Францоуз не так надежен, как Василевский. Но у «Колорадо» есть свой козырь – лучшее нападение в НХЛ»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Каменский Андрей Василевский Павел Францоуз Хоккей

Валерий Каменский поделился ожиданиями от финала плей-офф НХЛ между «Колорадо» и «Тампой».

«Во вратарской линии «Тампа» действительно превосходит «Колорадо». Францоуз не так надежен, как Василевский. К тому же у Андрея гораздо больше опыта игры в плей-офф. Этот фактор может стать решающим в серии.

Но у «Эвеланш» есть свой козырь. У них объективно лучшее нападение в лиге. У них практически равноценные первое, второе и третье звенья. «Молнии» не могут этим похвастаться.

Так что нас ждет очень увлекательная серия. Предугадать победителя практически невозможно, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные