Валерий Каменский: «Францоуз не так надежен, как Василевский. Но у «Колорадо» есть свой козырь – лучшее нападение в НХЛ»

поделился ожиданиями от финала плей-офф между «Колорадо» и «Тампой».

«Во вратарской линии действительно превосходит . Францоуз не так надежен, как Василевский. К тому же у Андрея гораздо больше опыта игры в плей-офф. Этот фактор может стать решающим в серии.

Но у «Эвеланш» есть свой козырь. У них объективно лучшее нападение в лиге. У них практически равноценные первое, второе и третье звенья. «Молнии» не могут этим похвастаться.

Так что нас ждет очень увлекательная серия. Предугадать победителя практически невозможно, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.