Где смотреть Колорадо Эвеланш — Тампа-Бэй Лайтнинг финал Кубка Стэнли НХЛ 2022

Вот мы и добрались до главного хоккейного события лета — финала Кубка Стэнли, в котором встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Наверное, это самая желаемая пара финалистов для нейтральных болельщиков. У каждой из команд есть свои плюсы и минусы, любую из них при желании можно назвать фаворитом. «Тампе» на пути к финалу пришлось сложнее, а первом раунде она сыграла семиматчевую серию с еще одной сильной командой «Торонто Мэйпл Ливз». Да и с «Нью-Йорк Рейнджерс» пришлось весьма непросто. «Колорадо», напротив, прошел все отрезки плей-офф более уверенно, уступив всего в двух матчах. Но финал это совсем другая история.

Многие хотят смотреть финал в прямой трансляции, и как обычно в последние годы болельщики могли бы сделать это на Яндекс. Однако с марта ситуация изменилась и теперь всем приходится заниматься поиском. Вполне вероятно, у кого-то есть спутниковое телевидение и возможность смотреть американские каналы. Матчи будут транслировать ABC, ESP+, CBC, RSN. Но таких поклонников хоккея совсем немного. Ранее была возможность смотреть матчи на официальном сайте NHL.com, но и здесь российские болельщики лишились ее. В некоторых бывших странах Советского Союза трансляции идут на каналах Setanta Sport, и это уже хорошо, поскольку смотреть матчи там можно с комментариями на русском языке.

Один способ — присоединиться к некоторым группам поклонников НХЛ ВКонтакте или телеграм-каналах, где фанаты организуют прямые трансляции из-за океана. Некоторые из них дополняются послематчевыми обсуждениями со статистическими выкладками, Другой способ — установить VPN и воспользоваться услугами неофициальных сайтов, которые также предоставляют возможность смотреть матчи Кубка Стэнли. Здесь помимо канала Setanta Sport можно смотреть и американские телевизионные каналы. Правда, при просмотре матчей на неофициальных сайтах приготовьтесь к обилию рекламы и всплывающих окон.

В любом случае выбор у болельщиков есть. Нас ждут очень интересные поединки, где у одной команды есть шанс войти в историю в качестве первой в XXI веке, которой удалось трижды подряд завоевать Кубок Стэнли, а другая последний раз выигрывала его в 2001 году. В обеих играют российские хоккеисты, что подогревает интерес к финалу со стороны нейтральных болельщиков. Ждем от финалистов интересного хоккея. Перед вами расписание поединков, время указано московское.

16 июня, 03:00. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

19 июня, 03:00. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

21 июня, 03:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

23 июня, 03.00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

25 июня, 03:00*. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

27 июня, 03:00*. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

29 июня, 03:00*. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

* — в случае необходимости