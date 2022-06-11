«Ванкувер» хочет продлить контракт с Джей Ти Миллером. Переговоры сейчас на ранней стадии

хочет подписать новый контракт с форвардом .

Об этом сообщил президент клуба по хоккейным операциям .

29-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом в 2023 году. У него остался один год действия контракта с кэпхитом 5,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Миллер набрал рекордные для себя 99 (32+67) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.

«Сейчас переговоры находятся на ранней стадии. Эмили (Кастонге, ассистент генменеджера клуба, отвечающая за контракты – прим. Sports.ru) справится с этим.

Я могу сказать, что мы хотели бы подписать с ним новый контракт. В то же время мы понимаем, что в 2023 году он может выйти на рынок. Это хороший игрок. Как далеко мы можем зайти, когда есть и другие области, о которых мы должны позаботиться?

В какой-то момент у обеих сторон будет возможность принять решение. У нас будет лучшее понимание ситуации в следующем месяце или около того. Пока мы исходим из того, что желание продолжить сотрудничество является взаимным», – сказал Рутерфорд.