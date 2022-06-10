Тренер «Колорадо» о длинной паузе перед финалом: «Меня это не беспокоит. Не знаю, что там делала «Тампа», мне все равно»

Тренера не беспокоится из-за длительного перерыва перед финалом Кубка Стэнли.

«Эвеланш» справились с «Эдмонтоном» в финале Западной конференции за 4 матча и теперь ждут соперника. В финале Восточной конференции выигрывает у «Рейнджерс» (3-2 после пяти матчей).

попросили прокомментировать слова главного тренера «Лайтнинг» , сказавшего, что на старт серии с клубом из Нью-Йорка (0-2 после двух матчей) повлияла пауза после серии с «Флоридой» (4-0 во втором раунде).

«Меня не беспокоит перерыв. Мы будем делать то, что считаем правильным. Я не знаю, как они справлялись с этим, не знаю, что там они делали. Мне все равно.

Нам еще есть над чем работать. Это мой подход. Отдохнем, когда все закончится», – сказал Беднар.