Роман Ротенберг: «Скоро в Петербурге будут одновременно чемпионы по футболу, хоккею и баскетболу, надеюсь»

высказался о финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА (4-3).

«Отличный финал, бескомпромиссный, с неожиданным результатом. Очень классный баскетбол, высокий уровень, очень зрелищно, очень интересно.

С удовольствием ходил на матчи, четвертая игра была самой впечатляющей в моей жизни. Такие эмоции – это очень здорово.

Мы как одна спортивная семья друг друга поддерживаем. Поздравляю всех болельщиков «Зенита» с победой.

Очень важно всем нам выигрывать, и надеюсь, что скоро в Санкт-Петербурге будут одновременно чемпионы и по футболу, и по хоккею, и по баскетболу», – заявил главный тренер СКА.