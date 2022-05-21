Дмитрий Федоров о турнире «3 на 3»: «Хоккею нужны эксперименты, чтобы завоевывать молодежную аудиторию. Отличная идея руководства КХЛ»

Дмитрий Федоров высказался о том, что КХЛ хочет организовать турнир в формате «3 на 3».

Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что КХЛ хочет летом провести такой турнир с трансляциями на «КХЛ ТВ».

«Отличная идея руководства лиги, которое пробует развивать формат «3 на 3». Хоккею нужны эксперименты и новаторские решения, чтобы завоевывать молодежную аудиторию.

«КХЛ ТВ» покажет летний турнир, и можно будет понять, телегеничен новый формат или нет. В июне нет конкуренции на рынке спортивных зрелищ, поэтому, надеюсь, турнир соберет хорошую аудиторию. И если помечтать… Собрать команду для формата «3 на 3» проще, потому что меньше людей нужно, дешевле добираться на турниры. Это может быть интересно любителям, корпоративным командам, студентам. В стране много хороших хоккеистов заканчивают школы, и им негде играть.

Формат «3 на 3» развивает индивидуальные умения, там меньше тактики и больше импровизации, он не такой травматичный, как классический хоккей. Вижу еще много плюсов, но нужно посмотреть, какие результаты даст эта затея КХЛ. Я буду смотреть турнир с интересом», – сказал руководитель и комментатор «Матч ТВ».