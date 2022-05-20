КХЛ хочет летом провести турнир «3 на 3» с трансляциями на «КХЛ ТВ»

организовать летний турнир в формате «3 на 3».

– Есть ли у лиги планы по проведению каких-либо турниров в формате «3 на 3»?

– Мы планируем провести сбор, который будет полезен для игроков. Многие их них перед предсезонными сборами ищут, где им тренироваться.

Мы с помощью спонсоров и партнеров можем осуществить сборы на восемьдесят человек.

Разослали письма в клубы, что игроки могут приехать в Мытищи с 19 по 30 число, где они смогут и ледовой подготовкой заниматься, и физической. Это поможет игрокам подготовиться к сезону.

Из общения с игроками мы понимаем, что им нужна такая возможность.

Также мы устроим турнир по хоккею «3 на 3» на специальной маленькой площадке. Хотим показывать это на «КХЛ ТВ», чтобы болельщики и летом видели игроков, – сказал президент лиги .