Павел Дедунов: «Авангард» мог бороться с «Металлургом». Видимо, были какие-то внутрикомандные причины тому, что мы проиграли»

подвел итоги сезона-2021/22.

– Как бы вы оценили прошедший сезон для себя лично и для «Авангарда»?

– Считаю, что мы могли бороться с Магнитогорском, но, видимо, были какие-то внутрикомандные причины тому, что мы проиграли. У нас уехала пара человек. Случилось как случилось. В следующем сезоне будем наверстывать упущенное.

– возглавил команду. Каковы ваши ожидания от работы с ним? Не думаете ли, что ему, как бывшему помощнику , будет сложнее?

– Не знаю, сложнее или легче. Сезон покажет. Всегда проще начинать с человеком, чьи требования ты знаешь. Мы проработали вместе три года, поэтому я думаю, что это пойдет нам в плюс. Все будет нормально.

– Каковы ожидания от следующего сезона?

– Готовиться буду стандартно: лед, зал и легкие пробежки. Ничего менять не буду. Работать буду в Хабаровске, – сказал нападающий .