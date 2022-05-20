Дедунов о призе «Железный человек»: «Рыбачил в Хабаровске, ехал на катере, позвонили из «Авангарда», сказали ехать в Москву. Я был вне зоны доступа, верхогляда ловили»

рассказал, что был на рыбалке, когда узнал о получении приза «Железный человек».

Нападающий «Авангарда» получил награду «Железный человек». Он провел 206 матчей за три последних сезона в лиге.

– Поздравляю с тем, что вам вручили награду «Железный человек»! Когда вы вышли на сцену, то начали свою речь с забавного захода о том, что вас застали врасплох на рыбалке. Расскажите поподробнее об этом.

– Я был на рыбалке, ехал на катере, и тут мне позвонили друзья и слили инсайдерскую информацию насчет того, что мне придется лететь в Москву, чтобы получить награду.

А потом уже мне позвонили из руководства клуба и сказали, что надо ехать. Сначала я был вне зоны доступа, а потом приехал домой и осознал, что надо лететь. Вот и прилетел.

– Кого ловили, на что?

– Ловили мы верхогляда и еще одну рыбу, название которой я не буду говорить. В общем, хорошо ловили. Главное, что не поймали! В этот раз ничего не удалось поймать.

– Зато поймали приз «Железный человек»!

– Да, на таких мероприятиях всегда приятно присутствовать, а получать награду – вдвойне. Очень приятно находиться здесь, в сердце лиги, в эпицентре внимания. Очень много знакомых лиц, испытываю только положительные эмоции.

– Где нашли такие рыбные места?

– В Хабаровске. Я еще день назад был на катере, а теперь здесь, в Москве.

– Акклиматизация нормально проходит?

– Нормально. Я же живу по хабаровскому времени, – сказал нападающий .