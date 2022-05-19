Троц – главный кандидат на пост тренера «Филадельфии» (Эллиотт Фридман)

является главным кандидатом на пост тренера «Филадельфии».

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Несколько источников проводят линию от Троца к , но я слышал, что «Флайерс», которые видели его воочию в «Вашингтоне» и «Нью-Йорке», глубоко уважают его и его работу. Там он главный кандидат.

Если его больше интересует менеджмент, как предполагается, возвращение в может быть для него лучшим вариантом», – написал Фридман.

Напомним, ранее сообщалось, что «Виннипег» ведет переговоры с 59-летним специалистом, который ранее был уволен с поста главного тренера «Айлендерс».