Троц – главный кандидат на пост тренера «Филадельфии» (Эллиотт Фридман)

Барри Троц является главным кандидатом на пост тренера «Филадельфии».
Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
«Несколько источников проводят линию от Троца к «Вегасу», но я слышал, что «Флайерс», которые видели его воочию в «Вашингтоне» и «Нью-Йорке», глубоко уважают его и его работу. Там он главный кандидат.
Если его больше интересует менеджмент, как предполагается, возвращение в «Нэшвилл» может быть для него лучшим вариантом», – написал Фридман.
Напомним, ранее сообщалось, что «Виннипег» ведет переговоры с 59-летним специалистом, который ранее был уволен с поста главного тренера «Айлендерс».