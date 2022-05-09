Ламорелло об увольнении Троца: «Хоккеистам «Айлендерс» нужен новый голос. Такие решения принимаются для движения вперед»

объяснил увольнение с поста главного тренера «Айлендерс».

«Хотел бы поблагодарить Барри за все, что он сделал для организации за последние четыре года. Было бы огромным преуменьшением сказать, что это не было трудным решением.

Моя задача – принимать лучшие решения для организации. Считаю, что хоккеистам нужен новый голос.

Такие решения не принимаются в одночасье. Это продолжалось определенный период времени.

Я бы предпочел не вдаваться в причины, потому что [принимать такие решения] это моя работа, основанная на информации, которой я располагаю и на опыте принятия таких решений.

Я думаю, что результаты последних четырех лет говорят сами за себя. Мы очень ценим это.

Такие решения принимаются для движения вперед, а не для того, чтобы сделать шаг назад. Новый голос необходим для успеха с учетом нашей группы хоккеистов», – сказал генеральный менеджер .