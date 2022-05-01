Рябыкин возглавил «Авангард». Контракт подписан на год и может быть продлен при достижении цели

возглавил , контракт подписан на год.

Соглашение с тренером может быть продлено в случае достижения цели на сезон.

46-летний специалист работает в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года.

Он помогал, в частности, Федору Канарейкину, Герману Титову и Андрею Скабелке, которые до сезона-2018/19 были главными тренерами «Авангарда».

Рябыкин входил в тренерский штаб Боба Хартли на протяжении всех четырех сезонов его работы в клубе.

В текущем сезоне омская команда уступила «Металлургу» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

В новом сезоне «Авангард» вернется в Омск после четырех лет выступлений в подмосковной Балашихе.