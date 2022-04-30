Толчинский близок к продлению контракта с «Авангардом». Он выложил скрин с ценами на жилье в Омске

и договариваются о контракте.

27-летний нападающий близок к подписанию нового соглашения с омским клубом, об этом сообщает Metaratings.ru.

Также хоккеист в сторис опубликовал фотографию с ценами на жилье в Омске.

Толчинский выступает за «ястребов» с 2020 года и выиграл с командой Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

В нынешнем сезоне форвард набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (2+5) баллами в 13 играх.

В новом сезоне «Авангард» вернется в Омск после четырех лет выступлений в подмосковной Балашихе.