Ласьков о санкциях ИИХФ: «В КХЛ должно быть больше матчей. Толочь воду в ступе в турнирах, где будет играть три государства, не очень правильно»

Сергей Ласьков считает, что в КХЛ должно быть больше игр.

– Как теперь развиваться КХЛ в новых условиях? Может быть, сделать другой календарь, где будет поменьше пауз на сборные, если бан продлится долго?

– Считаю, что сейчас в КХЛ должно быть больше игр в связи с тем, что все-таки нет европауз. Хотя ФХР настаивает, чтобы они там были. Но думаю, толочь воду в ступе в турнирах, где будет играть три государства, не очень правильно. А большее количество игр в – это нормально.

Плохо, что сейчас в будет меньше матчей у . Мы это уже проходили, и я считаю, что молодежи всегда надо больше играть, а не тренироваться. Тренироваться можно всю жизнь. Только игровой опыт приходит лишь со временем и через матчи, – сказал первый вице-президент и директор .

Напомним, 28 февраля ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. 16 марта стало известно, что Россия отстранена от на 2 года.