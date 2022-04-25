Равиль Гусманов: «ЦСКА создавал моменты, но это был сумбур и навал. Игрокам не хватало хладнокровия»

поделился мыслями о серии «Металлурга» с ЦСКА (3-1) в финале Кубка Гагарина.

– Как после первого неудачного матча «Магнитка» смогла так переломить ход серии в свою пользу?

– За счет хорошего контроля шайбы и атакующих действий «Магнитка» смогла наклонить чашу весов в свою сторону. Среднюю зону проходят через короткие две-три-четыре передачи, и в зоне нападения игроки заставляют двигаться вратаря, потому что после прямого броска сложно забить.

ЦСКА создавал моменты, но это был сумбур и навал, игрокам не хватало хладнокровия. Эмоции, большое желание захлестывают.

– В последнем матче «Магнитка» показала, что умеет не только играть в открытый хоккей, но и закрываться.

– В первую очередь, конечно, надо отметить игру . Однако и вся пятерка обороняющихся играла очень компактно и мобильно. А хоккеистов ЦСКА захлестывали эмоции, они выглядели растерянно. Создают моменты, но реализовать их не могут. В свою очередь, магнитогорцы поймали кураж, свою игру.

– Как вы думаете, исход серии уже ясен?

– Конечно, нет. ЦСКА не зря дошел до финала, там есть кому скорректировать игру и кому забить, – сказал экс-нападающий .

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов