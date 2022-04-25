Сергей Паремузов: «Кошечкин – большой спортсмен, мастер и человек. Психологическое спокойствие у него на высоком уровне»

Агент Сергей Паремузов высказался об игре Василия Кошечкина, интересы которого он представляет.

В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА 39-летний голкипер «Металлурга» отразил 31 бросок по своим воротам, сыграв на ноль во второй игре подряд.

«Василий Кошечкин – большой спортсмен, большой мастер и большой человек. Вот такая триада у меня сейчас в голове.

Опыта Василию не занимать, психологическое спокойствие у него на высоком уровне. Отсюда и команда чувствует себя спокойнее, особенно, защитники.

Серия продолжается, давайте дождемся следующего матча», – сказал Паремузов.

Кошечкин – 3-й вратарь, сделавший 2 шатаута подряд в финале Кубка Гагарина