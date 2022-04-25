Владимир Плющев: «К чему и как готовился ЦСКА? В финале такой хоккей не соответствует многим параметрам игры»

поделился мнением об игре ЦСКА в серии с (1-3).

«У ЦСКА не только ноль заброшенных шайб в двух домашних матчах, но еще и 11 пропущенных шайб за три последние встречи. Ситуация для армейцев аховая. «Металлург», судя по всему, поймал кураж и отпускать серию не собирается. Все дается, все получается, взяли две игры на выезде. Это удар ниже пояса.

То, что показывают армейцы в последних матчах, – я немножко этого не понимаю. К чему они готовились, как готовились? В финале Кубка Гагарина такой хоккей не соответствует многим параметрам игры. Сложно сказать, в чем москвичам нужно добавлять и сумеют ли они вообще добавить. Психологическое состояние у игроков и тренеров не очень хорошее.

Можно было проиграть один домашний матч, но два, а второй еще и с футбольным счетом 0:1… Это, конечно, удивительно», – сказал заслуженный тренер России.

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов