Бержерон – главный претендент на «Селки Трофи», Маршанд – 2-й, Ничушкин – 9-й (The Athletic)

The Athletic представил топ-10 кандидатов на получение «Селки Трофи».
Приз вручается лучшему оборонительному форварду регулярного чемпионата НХЛ.
Первое место занял нападающий «Бостона» Патрис Бержерон. Вторым стал форвард «Брюинс» Брэд Маршанд. Замкнул тройку лидеров нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд.
В топ-10 также вошли Маркус Фолиньо («Миннесота», 4-е место), Энтони Сирелли («Тампа», 5-е место), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота», 6-е место), Элиас Линдхольм («Калгари», 7-е место), Райан О′Райлли («Сент-Луис», 8-е место), Валерий Ничушкин («Колорадо», 9-е место) и Джордан Стаал («Каролина», 10-е место).