Ничушкин набрал 40-е очко в сезоне НХЛ в 50-м матче, обновив личный рекорд по передачам

Теги Колорадо Сан-Хосе НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин набрал 40-е очко в сезоне НХЛ в 50-м матче.

Российский форвард «Колорадо» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:2). 

На его счету стало 40 (19+21) очков в 50 играх сезона. Ничушкин обновил личный рекорд по голевым передачам – 21. До этого его максимумом были 20 передач в сезонах-2013/14 и 2015/16. 

Таким образом, до конца текущей регулярки Валерий будет обновлять личные рекорды по всем трем показателям результативности. 

В матче с «Шаркс» Ничушкин (21:49, 4:47 – в большинстве, «+2») отметился еще 4 бросками, 3 силовыми приемами и 1 перехватом. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные