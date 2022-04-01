Ничушкин набрал 40-е очко в сезоне НХЛ в 50-м матче, обновив личный рекорд по передачам

набрал 40-е очко в сезоне в 50-м матче.

Российский форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с (4:2).

На его счету стало 40 (19+21) очков в 50 играх сезона. Ничушкин обновил личный рекорд по голевым передачам – 21. До этого его максимумом были 20 передач в сезонах-2013/14 и 2015/16.

Таким образом, до конца текущей регулярки Валерий будет обновлять личные рекорды по всем трем показателям результативности.

В матче с «Шаркс» Ничушкин (21:49, 4:47 – в большинстве, «+2») отметился еще 4 бросками, 3 силовыми приемами и 1 перехватом.