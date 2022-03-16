Лямся о решении остаться в «Салавате»: «Я главный тренер, для меня это большая ответственность»

Финн Томи Лямся рассказал, почему продолжил работать главным тренером .

– Из «Салавата Юлаева» уехали вообще все легионеры. Но ваша позиция вызывает только уважение у общественности. Можете объяснить, почему вы остаетесь?

– У всех в жизни разные ситуации, все на них по-разному реагируют. Каждый принимает собственное решение. Я главный тренер этой команды, для меня это большая ответственность. Поэтому я в команде.

– Генеральный директор клуба Ринат Баширов рассказал, что на [тренеров] Сарвелу и Риндо очень сильно давили, поэтому им пришлось уехать. На вас сейчас сильно давят? Как справляетесь с давлением?

– Когда ты главный тренер, ты привыкаешь к тому, что на тебя давят каждый день. Это часть работы, – объяснил Лямся.

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