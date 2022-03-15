Никита Комаров о том, в чем «Металлург» превосходит «Ак Барс»: «Не думаю, что превосходит. Атакующая команда, мастеровитая, они чемпионы в регулярке»

прокомментировал предстоящую серию Кубка Гагарина против .

– Оцени предстоящую серию. Расскажи, что думаешь о противостоянии с «Металлургом»?

– Мне кажется, серия будет очень интересная, напряженная, будет много голов. Ждем красивый хоккей.

– В чем «Металлург» превосходит «Ак Барс»?

– Не думаю, что превосходит. Все команды – хороши. Думаю, что атакующая команда, мастеровитая.

Будут ребята обыгрывать, они это умеют. Будем бороться. Они чемпионы в регулярке, поэтому будет гораздо сложнее.

– В прошлом году так же встречались с «Металлургом». Можно ли сравнить эти команды?

– В чем-то похожи, в чем-то нет. Думаю, надо смотреть на начало серии, а там уже можем это дальше обсуждать.

– По игре в серии с напомнил самого себя образца прошлой весны. Как команда ощущает себя?

– Все хорошо, атмосфера хорошая. Работаем, двигаемся дальше, – сказал нападающий «Авангарда».