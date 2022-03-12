Павелски о новом контракте: «Я и моя семья полюбили Даллас и «Старс» с первого дня. Стремимся побеждать здесь»

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Джо Павелски высказался о подписании нового контракта с «Далласом»

37-летний американец согласовал с клубом условия однолетнего соглашения с базовой зарплатой 5,5 миллиона долларов в год.

«Я и моя семья полюбили Даллас и «Старс» с первого дня. Мы стремимся побеждать здесь и полностью верим в усилия Тома Гальярди и Джима Нилла, которые предоставят все возможности для этого. 

У нас в команде отличная атмосфера. Для меня и моей семьи было важно показать, что мы сделали свою ставку», – сказал Павелски. 

В нынешнем чемпионате Павелски набрал 59 (22+37) очков при полезности «плюс 14» в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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