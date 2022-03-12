Павелски о новом контракте: «Я и моя семья полюбили Даллас и «Старс» с первого дня. Стремимся побеждать здесь»

высказался о подписании нового контракта с .

37-летний американец согласовал с клубом условия однолетнего соглашения с базовой зарплатой 5,5 миллиона долларов в год.

«Я и моя семья полюбили Даллас и «Старс» с первого дня. Мы стремимся побеждать здесь и полностью верим в усилия Тома Гальярди и , которые предоставят все возможности для этого.

У нас в команде отличная атмосфера. Для меня и моей семьи было важно показать, что мы сделали свою ставку», – сказал Павелски.

В нынешнем чемпионате Павелски набрал 59 (22+37) очков при полезности «плюс 14» в 56 матчах регулярного чемпионата .