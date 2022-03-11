Депутат Свищев: «Наши хоккеисты верны России, они не станут просить убежище. Очередные происки мировой буржуазии, недруги закинули фэйковую информацию»

Дмитрий Свищев не верит, что российские игроки НХЛ думают о получении убежища в Америке.

Ранее появилась информация о том, что некоторые хоккеисты связывались с иммиграционными юристами, чтобы обсудить процесс подачи заявления на убежище или вид на жительство в Северной Америке.

«Это кто сказал? Фамилия, имя, отчество? Кто? Да никто. Либо националисты известной братской соседней страны, либо наши недруги специально закинули новую фэйковую информацию. Очередные происки мировой буржуазии. Обычная провокация и желание посеять панику среди наших спортсменов.

Ну вот зачем им какое-то убежище? Это абсурд. Если кто-то хочет сделать гражданство, идет и спокойно оформляет все документы. У таких новостей обратный адрес – город Киев.

Я еще не видел ни одного хоккеиста, который бы сказал, что хочет получить убежище в США или Канаде, потому что он там играет. Они взрослые, уважаемые, самодостаточные мальчики с деньгами и контрактами. Да наши парни сами кого угодно уберегут. Они точно не станут просить какое-либо убежище.

Наши хоккеисты верны своей стране. Так что все это бред. Скоро все утихомирится и будет нормально. Не надо переживать из-за глупых провокаций», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.