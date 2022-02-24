Ари Мойсанен: «Финский хоккей отличается от российского. Мы строим систему более 50 лет, она не изменится глобально, если сменят тренера»

Теги Сборная России по хоккею Виктор Тихонов Сборная Финляндии по хоккею Юкка Ялонен Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Ари Мойсанен Хоккей

Ари Мойсанен считает, что финский хоккей немного отличается от российского.

В финале Олимпиады-2022 сборная Финляндии под руководством тренера Юкки Ялонена обыграла команду России (2:1).

– Ялонена уже сейчас можно назвать лучшим тренером сборной Финляндии в истории? До Олимпиады он ведь еще и выиграл несколько чемпионатов мира...

– Легко назвать его лучшим, так как он завоевал много медалей. Но нужно понимать, что он работает в сборной очень долго. Это немного отличается от России, где после Виктора Тихонова постоянно меняют тренеров, у которых просто не хватает времени, чтобы дать результат. Тренерам не дают шанса изучить весь процесс.

Ведь Ялонен приходил к этому постепенно, у него огромный опыт в построении структуры. Финский хоккей немного отличается от российского, так как мы строим нашу систему уже более 50 лет. И если у нас сменят тренера, который начнет привносить что-то новое, сама система глобально не изменится.

Игровая система – это самое важное. У нас она едина для всех возрастов. Это отражение нашей игры. Поэтому игрокам гораздо проще приходить в первую команду, так как они уже знают, что нужно делать, – сказал экс-тренер вратарей «Ак Барса» и сборной Финляндии в интервью «Бизнес Online».

Юкка Ялонен выиграл Олимпиаду, ЧМ и МЧМ в тренерской карьере

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