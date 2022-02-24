Ари Мойсанен: «Финский хоккей отличается от российского. Мы строим систему более 50 лет, она не изменится глобально, если сменят тренера»

считает, что финский хоккей немного отличается от российского.

В финале Олимпиады-2022 сборная Финляндии под руководством тренера Юкки Ялонена обыграла команду России (2:1).

– Ялонена уже сейчас можно назвать лучшим тренером сборной Финляндии в истории? До Олимпиады он ведь еще и выиграл несколько чемпионатов мира...

– Легко назвать его лучшим, так как он завоевал много медалей. Но нужно понимать, что он работает в сборной очень долго. Это немного отличается от России, где после постоянно меняют тренеров, у которых просто не хватает времени, чтобы дать результат. Тренерам не дают шанса изучить весь процесс.

Ведь Ялонен приходил к этому постепенно, у него огромный опыт в построении структуры. Финский хоккей немного отличается от российского, так как мы строим нашу систему уже более 50 лет. И если у нас сменят тренера, который начнет привносить что-то новое, сама система глобально не изменится.

Игровая система – это самое важное. У нас она едина для всех возрастов. Это отражение нашей игры. Поэтому игрокам гораздо проще приходить в первую команду, так как они уже знают, что нужно делать, – сказал экс-тренер вратарей «Ак Барса» и сборной Финляндии в интервью «Бизнес Online».

Юкка Ялонен выиграл Олимпиаду, ЧМ и МЧМ в тренерской карьере