Виталий Давыдов: «Шипачев стал заложником оборонительного стиля на Олимпиаде. Было видно, как ему тесно в этих схемах»

Виталий Давыдов считает, что Вадим Шипачев стал заложником оборонительного стиля на Олимпиаде.

– Как относитесь к критике капитана сборной России и «Динамо» Вадима Шипачева?

– Шипачев – большой мастер, в московском «Динамо» он показывал совсем другой хоккей, намного более интересный и эффектный, чем в сборной в Пекине. Считаю, что на Олимпиаде Вадим стал заложником оборонительного стиля. Было видно, как ему тесно в этих схемах, он не привык играть без шайбы и в звене, где постоянно меняются крайние форварды.

То же относится и к Станиславу Галиеву – его партнеру по «Динамо», который в Пекине был малозаметен.

Наверное, более эффектно выглядел в Пекине защитник «Динамо» Вячеслав Войнов. Он прибавлял по ходу турнира, стал лидером обороны сборной. Порадовал.

– Критики говорят, что Шипачев оказался не готов к высокому уровню игры на Олимпиаде. Это так?

– Нет, это не так. Уже говорил о том, что уровень этих Игр был очень средним, такого количества брака, потерь шайбы и пробросов по борту не наблюдал и во многих матчах чемпионата НХЛ. Да и каких-то космических скоростей не увидел.

Так что связываю проблемы Шипачева не с олимпийским уровнем, а с игровыми схемами. Кстати, не было комфортно в Пекине и Никите Гусеву. Наверное, теперь становится понятным, почему в состав не пригласили Андрея Кузьменко, Константина Окулова, Антона Бурдасова и некоторых других форвардов. Они тоже могли бы и не вписаться в пекинские схемы.

– Некоторые болельщики «Динамо» опасаются, что Шипачева, Войнова и Галиева после Пекина настигнет спад – и функциональный, и эмоциональный. Что скажете?

– По своему опыту могу сказать, что олимпийские турниры, наоборот, придают новых сил и эмоций. У тех же Шипачева или Галиева мотивация на кубковую весну будет максимальной, они захотят доказать, что способны играть ярче, чем в Пекине. Поэтому я с уверенностью смотрю на кубковую весну «Динамо», команда у нас заряжена, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

В Пекине тренеры не верили в игроков, которых сами выбрали. Шипачева сделали чекером, Гусева усадили на лавку