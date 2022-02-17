Тардиф об НХЛ: «Нам тяжело, когда они принимают решения в последние секунды. Это плохо влияет на болельщиков»

Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что хочет, чтобы НХЛ заблаговременно принимала решения об участии хоккеистов в Олимпиадах.

«Сезон в НХЛ еще не завершен, но как только он закончится, мы сядем за стол переговоров.

Мы хотим, чтобы они поняли, что нам тяжело, когда они принимают решения в последние секунды. Это плохо влияет на болельщиков», – сказал Тардиф.

Напомним, НХЛ решила не участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее Тардиф сообщил, что НХЛ и ИИХФ уже ведут переговоры по участию в Олимпиаде-2026.