Тардиф об НХЛ и Олимпиаде: «Я оптимистичен в отношении участия лиги в 2026 году. Нужно пораньше прийти к соглашению»

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал переговоры с НХЛ касательно участия игроков лиги в Олимпиаде-2026 в Италии.

«С НХЛ у нас есть определенные договоренности, но какие-то решения были отменены из-за коронавируса. Переговоры с лигой продолжаются, все настроены позитивно. Сейчас мы можем с большим оптимизмом говорить о следующей Олимпиаде.

Мы поняли, что все соглашения надо подписывать заблаговременно. В Сочи были свои трудности в плане соглашения с НХЛ, но скажу, что лига тоже начала понимать, что досадно, что лучшие хоккеисты не приехали [в Пекин]. Надеюсь, такого больше не будет.

Что касается участия НХЛ в следующих Играх, то привезти всех лучших на Олимпиаду – это работа ИИХФ. Это наша ответственность, и мы сделаем все для этого. У нас было соглашение перед Пекином, но коронавирус внес свои изменения. Сейчас у нас есть позитивная основа, мы с оптимизмом смотрим в сторону Олимпиады-2026. Но нужно пораньше прийти к соглашению, чтобы планомерно готовиться к турниру.

Если НХЛ не приедет в Италию, это будет большая проблема. Все были расстроены, что игроки НХЛ не приехали. На сегодня я оптимистичен в отношении участия НХЛ в 2026 году.

Очень непросто было организовать нынешний турнир, в этом смысле Олимпиада получается особенной. Олимпиада идет, матчи проходят, становятся все более интересными. Мы уже можем смотреть на следующую Олимпиаду с большим оптимизмом. В 2026 году, надеюсь, мы будем готовы намного лучше, и не придется решать все в последнюю минуту. В 2014 году тоже были сложности с участием НХЛ. Сейчас НХЛ с оптимизмом смотрит в будущее насчет участия в Олимпийских играх», – сказал Тардиф.