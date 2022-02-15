«No, I don’t speak English». Шестеркин на вопрос о том, в курсе ли он, что считается кандидатом на «Везину»

Вратарь ответил на вопрос, в курсе ли он, что его имя часто называется в списке претендентов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

«Нет, я не говорю по-английски», – пошутил Шестеркин, сказав это на английском языке.

В 29 матчах текущего сезона россиянин одержал 22 победы при 93,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,10.

Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по итогам 1-й половины сезона НХЛ, Василевский – 2-й, Бобровский – 9-й (NHL.com)