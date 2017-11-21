Дисквалификация Зарипова сокращена до полугода. Она закончится 23 ноября

Cрок дисквалификации нападающего сокращен с двух лет до полугода. Таким образом, он закончится 23 ноября.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне установил, что игрок не принимал запрещенные средства целенаправленно, а стал жертвой ошибки.

Основанием для такого решения стали подробные документы и показания экспертов.

Летом Зарипов вернулся из «Магнитки» в «Ак Барс». После новости о 2-летней дисквалификации его контракт с казанцами был расторгнут.

Подробную статистику 36-летнего Зарипова смотрите здесь.

Зарипов попался на допинге. Как это возможно?