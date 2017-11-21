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    Дисквалификация Зарипова сокращена до полугода. Она закончится 23 ноября

    Теги ИИХФ дисквалификации Данис Зарипов CAS

    Cрок дисквалификации нападающего Даниса Зарипова сокращен с двух лет до полугода. Таким образом, он закончится 23 ноября.

    Спортивный арбитражный суд в Лозанне установил, что игрок не принимал запрещенные средства целенаправленно, а стал жертвой ошибки.

    Основанием для такого решения стали подробные документы и показания экспертов.  

    Летом Зарипов вернулся из «Магнитки» в «Ак Барс». После новости о 2-летней дисквалификации его контракт с казанцами был расторгнут.

    Подробную статистику 36-летнего Зарипова смотрите здесь.

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