Дисквалификация Зарипова сокращена до полугода. Она закончится 23 ноября
Cрок дисквалификации нападающего Даниса Зарипова сокращен с двух лет до полугода. Таким образом, он закончится 23 ноября.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне установил, что игрок не принимал запрещенные средства целенаправленно, а стал жертвой ошибки.
Основанием для такого решения стали подробные документы и показания экспертов.
Летом Зарипов вернулся из «Магнитки» в «Ак Барс». После новости о 2-летней дисквалификации его контракт с казанцами был расторгнут.
Подробную статистику 36-летнего Зарипова смотрите здесь.
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