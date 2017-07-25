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    Зарипов дисквалифицирован на 2 года за допинг

    Теги Ак Барс ИИХФ Данис Зарипов допинг КХЛ Андрей Конев Дерек Смит Медвешчак Адмирал

    Пресс-служба КХЛ подтвердила информацию о том, что допинг-проба нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова дала положительный результат.

    В пробе 36-летнего хоккеиста казанского клуба были обнаружены стимуляторы, диуретики и маскирующие агенты.

    Также положительные допинг-пробы были обнаружены у защитника «Медвешчака» Дерека Смита (стимуляторы) и защитника «Адмирала» Андрея Конева (стимуляторы). Всего в сезоне-2016/2017 КХЛ было взято 377 проб.

    ИИХФ уже уведомила о трех положительных тестах лигу, соответствующие клубы и игроков.

    Дисциплинарный комитет организации после рассмотрения дел 21 июля 2017 года принял решение об отстранении от участия в соревнованиях Зарипова до 22 мая 2019, Конева – до 19 ноября 2017, Дерека – до 2 сентября 2018.

    КХЛ отстранила игроков от участия в чемпионате на сроки, установленные в решениях Дисциплинарного комитета ИИХФ.

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