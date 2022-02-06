Шор о цели сборной США на Олимпиаде: «Мы приехали, чтобы стать чемпионами. Хотим вернуть стране золото в хоккее»

Форвард и сборной США Ник Шор рассказал об ожиданиях от хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

«Чувствую себя отлично. Для меня большая честь сыграть на за сборную США. Сейчас мы все вместе активно готовимся к старту турнира. Естественно, мы планируем победить на нем. Мы приехали сюда, чтобы стать чемпионами. Хотим вернуть США олимпийское золото в хоккее. Мы абсолютно готовы к турниру, но очень взволнованы.



Ситуация с пандемией в Пекине необычная, но мы живем в подобных условиях уже не первый год. Это то, с чем нам приходится мириться. Несмотря ни на что мы фокусируемся исключительно на хоккее.

Кадровые проблемы в других командах? Не думаю, что это станет преимуществом для нашей сборной. Увы, так случается, что кто-то из спортсменов уходит на карантин из-за положительных результатов тестов на коронавирус. Со своей стороны могу пожелать всем спортсменам только здоровья», – сказал Шор.

В последний раз сборная США выигрывала Олимпиаду в 1980 году в Лейк-Плэсиде. В 2002 и 2010 годах команда завоевывала серебряные медали.