Фетисов об Овечкине: «Рекорд – это когда Саша догонит Гретцки. Все эти 4-е места – хорошо, конечно, но в спорте помнят чемпионов»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал выход капитана на 4-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.

В матче с «Коламбусом» (4:3) россиянин забросил 742-ю шайбу в регулярных чемпионатах и обошел . На 3-м месте идет Яромир Ягр (766 шайб), на 2-м – Горди Хоу (801), а рекордом владеет (894).

«Рекорд – это когда Саша догонит Гретцки. Это будет событие не только в хоккее, но и в мировом спорте. То, что натворил в свое время Гретцки, было практически незыблемым. Столько лет никто даже близко не мог подобраться…

Все эти 4-е места, конечно, хорошо, но сейчас Саша, партнеры, да и болельщики понимают, что замахиваться нужно на большее. В спорте помнят лишь чемпионов. Всех остальных, к сожалению, нет. Побить рекорд Гретцки – важный момент.

Но по-настоящему будет событие, когда Саша забросит на одну шайбу больше Уэйна. Думаю, это будет грандиозно.

Желаю, чтобы не было травм. Летом Саша хорошо готовился: вместе катались, много разговаривали. Слежу за ним: переживаю, радуюсь. Желаю только удачи и побед», – сказал Фетисов.

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