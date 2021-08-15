Сергачев о проблемах российского хоккея: «Все жопы пригрели на своих местах и кайфуют. Квалифицированных тренеров мало»

Защитник поделился мнением о проблемах в российском хоккее.

– Сборная ничего не выигрывает с 2014 года. За исключением Олимпиады, которую многие называют фейковой. Какие проблемы детского, юниорского, молодежного и взрослого хоккея ты сейчас видишь в России?

– Все знают про эти проблемы. Про коррупцию, некомпетентность тренеров, про государственные деньги, разворовывание. Что я буду это мусолить? К тому же, я это особо не понимаю.

Есть проблема, что нет квалифицированных тренеров. И молодым ребятам просто неоткуда брать навыки и расти, развиваться. Есть 5-10 человек по всей России, но этого мало. Это главная проблема, я считаю.

А есть еще тренеры хорошие, но им не дают работать, потому что они говорят правду. Один из моих тренеров сталкивается с таким до сих пор. В этом огромная проблема.

Никто не хочет развиваться, расти, потому что все жопы пригрели на своих местах и кайфуют там. А хоккей уже очень далеко вперед ушел. Швеция, Чехия… Все работают по каким-то новым методикам, а у нас...

«Красная машина»? Это какое-то развитие, какой-то толчок, но этого недостаточно. Нужно лучше. Есть результат, пацаны выигрывают – Глинку выиграли. Но переход из юниорского в молодежный, из молодежного во взрослый хоккей в России дается ребятам тяжело. Для них никто не делает условия для того, чтобы спокойно переходить.

В , когда молодой игрок приходит, они видят его слабые и сильные стороны и с ним работают. А здесь могут просто сказать: «Сиди». Но сейчас это меняется. В молодые играют, в пара молодых, в СКА ставят молодых. Раньше этого не было, поэтому сейчас такой застой, – сказал Сергачев.