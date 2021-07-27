Флери был шокирован обменом в «Чикаго», он не хочет перевозить семью в новое место. «Питтсбург» может попробовать вернуть его (The Athletic)

Журналисты The Athletic поделились данными источников по поводу реакции вратаря Марка-Андре Флери на обмен из «Вегаса» в .

По их сведениям, 36-летний голкипер был шокирован этой новостью, которую он узнал из твиттера. Сразу после обмена появились сообщения, что Флери обсудит свое будущее с семьей и может завершить карьеру.

Это связано с тем, что он не хочет менять обстановку. Причем дело тут не в антипатии к «Чикаго» как клубу, а в нежелании перевозить обжившуюся в Лас-Вегасе семью в новое и незнакомое место.

Отмечается, что Флери чувствовал, что главный тренер Питер Дебур не считал его «своим парнем».

Тем не менее, канадец был уверен, что доиграет в клубе до завершения срока действия своего контракта. У него остался еще год по текущему соглашению с кэпхитом 7 миллионов долларов.

Это было вызвано двумя причинами – выигрышем «Везина Трофи» в минувшем сезоне и разговором с владельцем клуба Биллом Фоли, ранее заблокировавшим обмен вратаря в «Питтсбург», за который он выступал до перехода в . Прошлым летом «пингвины» всерьез думали о возвращении вратаря.

Отмечается, что сейчас руководство очень удивлено этим трейдом и не исключает возможности переговоров с «Чикаго» для попытки возвращения Флери, который мог бы стать наставником для Тристана Джерри.

Тем не менее, взять на себя его контракт клубу будет затруднительно из-за заполненности платежной ведомости.