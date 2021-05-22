Фетисов о Канаде: «Это хоккейная нация, которая в любом составе на любом уровне будет биться до конца»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался в преддверии матча сборной России против Канады в четвертьфинале ЧМ-2021.

Игра состоится сегодня, 3 июня. Начало – в 20:15 по московскому времени.



«Вывеска совершенно понятна. Не знаю, насколько канадцы сегодня соответствуют этой вывеске, но в любом случае это та самая хоккейная нация, которая в любом составе на любом уровне будет биться до конца. Поэтому надо быть готовыми в любом случае и не спустя рукава выходить на игру, а в полной готовности.

Если ты хочешь выиграть чемпионат мира, то последние три игры ты обязан выигрывать вне зависимости от того, на какой стадии и с кем ты играешь.

Выбор вратаря на матч? Это может определить только тренер, который в команде, который чувствует ситуацию и понимает, что нужно. Оба надежно играют, так что слово за тренерским штабом», – сказал Фетисов.