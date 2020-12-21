Сергей Федотов: «Есть ощущение, что у Кузнецова пропала радость жизни. «Вашингтон» сделает все, чтобы его обменять»

Бывший скаут сборной России поделился мыслями по поводу нападающего Евгения Кузнецова.

– с каждым годом выглядит все менее заинтересованным в происходящем на льду. Даже дошло до того, что «Вашингтон» рассматривает возможность его обмена. Скажите, почему один из самых талантливых русских хоккеистов попусту растрачивает свой талант и не прогрессирует?

– Конечно, в нашей жизни случаются весомые внешние факторы, но, по большому счету, человек сам является творцом своей судьбы. Слухи об обмене не беспочвенны и имеют весьма серьезные основания.

Думаю, летом «Вашингтон» сделает все, чтобы обменять Кузнецова. Именно обменять, потому что у Евгения есть действующий контракт. И если эта сделка произойдет, то она, вероятно, станет самой громкой в предстоящем межсезонье.

Мне как человеку, который дружит с Женей, очень жаль, что все так происходит. У меня есть ощущение, что у него просто пропала радость жизни.

А в такой ситуации пропадает и радость от игры, и от всего остального. Я уверен, что Кузнецов справится со всеми этими проблемами, и мы увидим его прежний уровень игры.

Относительно клуба, который может им заинтересоваться… Это будет очень сложный обмен.

В любом случае, куда бы его ни обменяли, он остается элитным центральным нападающим мирового уровня, который пригодится любой команде. Вопрос лишь в том, как он сам разберется со своими внутренними проблемами, – сказал Федотов.