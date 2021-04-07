Емелин выписан из реанимации института Склифосовского. Он переведен в профильное отделение другой клиники

поделился информацией о состоянии здоровья хоккеиста .

«Состояние капитана «Авангарда» Алексея Емелина улучшилось.

Сегодня он был выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике.

Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения!» – говорится в заявлении омского клуба.

Капитан «Авангарда» попал в больницу – у него проблемы с печенью. Диагноза все еще нет, но обсуждают даже трансплантацию