Емелин выписан из реанимации института Склифосовского. Он переведен в профильное отделение другой клиники

Теги Авангард Алексей Емелин КХЛ Кубок Гагарина Здоровье Хоккей

«Авангард» поделился информацией о состоянии здоровья хоккеиста Алексея Емелина.

«Состояние капитана «Авангарда» Алексея Емелина улучшилось.

Сегодня он был выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике.

Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения!» – говорится в заявлении омского клуба.

Капитан «Авангарда» попал в больницу – у него проблемы с печенью. Диагноза все еще нет, но обсуждают даже трансплантацию

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