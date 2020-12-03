Лафреньер не сыграет за сборную Канады на МЧМ-2021. «Рейнджерс» отказались его отпустить

Вице-президент федерации хоккея Канады Скотт Сэлмонд заявил, что не отпустят первого номера драфта НХЛ-2020 Алексиса Лафреньера на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Турнир пройдет с 25 декабря по 5 января. Решение о дате начала сезона НХЛ-2020/21 по-прежнему не принято.

«После неоднократных обсуждений этого вопроса с «Рейнджерс» нам сообщили, что Алексис Лафреньер не будет представлять Канаду на МЧМ.

Мы разочарованы тем, что Алексис не сможет присоединиться к нашей команде, но понимаем и уважаем решение, принятое «Рейнджерс», – сообщил Сэлмонд.

Напомним, что Лафреньер участвовал в двух молодежных чемпионатах мира.

На МЧМ-2019 он забил 1 гол в 5 матчах, а на победном для канадцев МЧМ-2020 набрал 10 (4+6) очков в 5 матчах и был признан самым ценным игроком турнира.