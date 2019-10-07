КХЛ засчитала «Локомотиву» техническое поражение в матче с «Куньлунем»

«Локомотив» получил техническое поражение за неявку на матч чемпионата КХЛ против .

В ярославском клубе зафиксирована вспышка коронавируса. По последним данным, заболели около 30 человек.

«Все клубы лиги до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств.

перенесла игру «Куньлунь» – «Локомотив» с 21 на 22 сентября для того, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с пунктом 15 статьи 29 дисциплинарного регламента засчитано техническое поражение (-:+). О дальнейших матчах с участием «Локомотива» лига сообщит дополнительно.

Также есть разночтения в результатах тестов на , самостоятельно проведенных «Локомотивом» и лабораторией КХЛ», – говорится в заявлении.

Сезон КХЛ рушится из-за коронавируса: в командах растет число заболевших, матчи массово переносят