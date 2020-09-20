Матыцин о россиянах в финале Кубка Стэнли: «Это подтверждает, что у нас есть система, культура, традиции»

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос касательно участия российских хоккеистов в финале Кубка Стэнли.
За «Тампу» выступают Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров. За «Даллас» – Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов.
«Следим, очень радуемся за воспитанников российской школы.
Это еще раз подтверждает то, что у нас есть культура, традиции и система подготовки, в данном случае в хоккее.
И это доказывает, что наши спортсмены более чем конкурентны на самом высоком хоккейном профессиональном уровне», – сказал Матыцин.
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