Матыцин о россиянах в финале Кубка Стэнли: «Это подтверждает, что у нас есть система, культура, традиции»

Министр спорта РФ ответил на вопрос касательно участия российских хоккеистов в финале .

За выступают Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров. За – Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов.

«Следим, очень радуемся за воспитанников российской школы.

Это еще раз подтверждает то, что у нас есть культура, традиции и система подготовки, в данном случае в хоккее.

И это доказывает, что наши спортсмены более чем конкурентны на самом высоком хоккейном профессиональном уровне», – сказал Матыцин.

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