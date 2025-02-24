«Мне на день рождения так часто не звонили. Не мешайте работать». Нагорный не стал комментировать попадание в санкционный список ЕС

Никита Нагорный не стал комментировать введение против него санкций Евросоюза.

Сегодня ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России. В него был включен в том числе олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Нагорный .

«Мне на день рождения так часто не звонили. Не мешайте работать!» – приводит слова Нагорного РИА Новости Спорт.