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«Мне на день рождения так часто не звонили. Не мешайте работать». Нагорный не стал комментировать попадание в санкционный список ЕС

Никита Нагорный не стал комментировать введение против него санкций Евросоюза.

Сегодня ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России. В него был включен в том числе олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Нагорный.

«Мне на день рождения так часто не звонили. Не мешайте работать!» – приводит слова Нагорного РИА Новости Спорт.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
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