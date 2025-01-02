Гимнаст Куляк, ранее отбывший дисквалификацию за букву Z на форме, не планирует подавать заявку на нейтральный статус

Гимнаст Иван Куляк не планирует подавать заявку на нейтральный статус.

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Ваня Куляк не подавал заявку на нейтральный статус. Сейчас для него в этом нет никакого смысла, как все помнят, в 2022 году он был дисквалифицирован за букву Z на одежде. И вообще, я не уверена, что все, подавшие заявки на нейтральный статус, получат его в итоге. Все поданные в FIG документы будут тщательно проверяться», – сказала Родионенко.

Куляк наклеил букву Z на форму на этапе Кубка мира в Дохе 6 марта 2022 года. После этого поступка он был на год отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

7 марта 2022-го FIG отстранила россиян и белорусов от турниров под своей эгидой. С 1 января 2024-го им разрешили соревноваться при условии получения нейтрального статуса.