Гимнаст Куляк, ранее отбывший дисквалификацию за букву Z на форме, не планирует подавать заявку на нейтральный статус
Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
«Ваня Куляк не подавал заявку на нейтральный статус. Сейчас для него в этом нет никакого смысла, как все помнят, в 2022 году он был дисквалифицирован за букву Z на одежде. И вообще, я не уверена, что все, подавшие заявки на нейтральный статус, получат его в итоге. Все поданные в FIG документы будут тщательно проверяться», – сказала Родионенко.
Куляк наклеил букву Z на форму на этапе Кубка мира в Дохе 6 марта 2022 года. После этого поступка он был на год отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).
7 марта 2022-го FIG отстранила россиян и белорусов от турниров под своей эгидой. С 1 января 2024-го им разрешили соревноваться при условии получения нейтрального статуса.
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