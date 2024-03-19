Никита Нагорный: «Есть много общественной работы и, возможно, для страны я буду полезнее таким образом, чем на тренировках 12 месяцев в году»

Никита Нагорный рассчитывает, что его общественная работа принесет пользу России.

Нагорный – олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике. На прошлой неделе он выступил на чемпионате России в Сириусе, где выиграл три золота и одно серебро.

«Мой результат не должен являться примером подготовки к соревнованиям, потому что я посвятил 21 год жизни спортивной гимнастике и за все это время наработал опыт. До того, как мы стали олимпийскими чемпионами, я тренировался по 2-3 раза в день. Был невероятный объем работы, прошел через травмы, жил тренировками и пахал каждый день с мыслью побеждать.

Сейчас я понимаю, что есть много общественной работы и, возможно, для страны я буду полезнее таким образом, чем на тренировках и сборах 12 месяцев в году, но при этом у меня есть желание, амбиции и возможности приезжать на соревнования и достойно выступать.

27 лет – это пик для многоборца в мужской спортивной гимнастике. Любой профессиональный результат подразумевает посвящение всей своей жизни работе, ежедневным тренировочным процессам, дисциплине и перебарыванию себя морально, психологически и физически. Только так можно добиться наивысших результатов.

Все, кто думает, что секрет в таланте или удаче – это абсолютно не так. Только трудолюбие и опыт», – написал в своем телеграм-канале Нагорный.