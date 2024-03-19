Никита Нагорный: «Есть много общественной работы и, возможно, для страны я буду полезнее таким образом, чем на тренировках 12 месяцев в году»

Теги спортивная гимнастика Олимпийская сборная России чемпионат России Никита Нагорный Игры Будущего Гимнастика

Никита Нагорный рассчитывает, что его общественная работа принесет пользу России.

Нагорный – олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике. На прошлой неделе он выступил на чемпионате России в Сириусе, где выиграл три золота и одно серебро.

«Мой результат не должен являться примером подготовки к соревнованиям, потому что я посвятил 21 год жизни спортивной гимнастике и за все это время наработал опыт. До того, как мы стали олимпийскими чемпионами, я тренировался по 2-3 раза в день. Был невероятный объем работы, прошел через травмы, жил тренировками и пахал каждый день с мыслью побеждать.

Сейчас я понимаю, что есть много общественной работы и, возможно, для страны я буду полезнее таким образом, чем на тренировках и сборах 12 месяцев в году, но при этом у меня есть желание, амбиции и возможности приезжать на соревнования и достойно выступать.

27 лет – это пик для многоборца в мужской спортивной гимнастике. Любой профессиональный результат подразумевает посвящение всей своей жизни работе, ежедневным тренировочным процессам, дисциплине и перебарыванию себя морально, психологически и физически. Только так можно добиться наивысших результатов.

Все, кто думает, что секрет в таланте или удаче – это абсолютно не так. Только трудолюбие и опыт», – написал в своем телеграм-канале Нагорный.

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13 комментариев
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Главное язык в форме держи
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На фронт глава юнармии естественно не собирается. Он же у нас ,,генофонд".
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Переназначение прошло, сколько ещё дней будут эти лизоблюды выступать
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Да уж, полезность спортсменов, актёров, космонавтов в ГД наблюдаем. Необходимо увеличить их количество в разы:))) они ведь лучше всех понимают, что необходимо простым гражданам. Никита, крутись на турнике, в политике ты бездарь.
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Конечно. Кому нужны эти кольца, брусья, медали? Ближайшие шесть лет непочатый край работы на благо страны в теплом местечке. Очередной олимпийский герой.
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Всю жизнь из зала не вылазил, развивал тело, а теперь понял, что он может работать головой. Может считает, что когда сильно напрягается на тренировках, то и голова прокачивается )
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На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом
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еще один в Думу...
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Наш златоуст Виктор Степанович Черномырдин любил употреблять выражение "ничего хорошего кроме плохого". В соответствии с этим по поводу грядущей работы гражданина Нагорного можно, с учетом всего его предшествующего опыта работы бюрократом, сказать, что от нее заведомо не будет никакой пользы кроме... молчу, молчу, молчу.
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Власть довольна твоими слова Нагорный - жди скоро новую общественную работу в думе/рег.парламенте/спорткомитете.
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Придумайте рифму на слово "гимнаст"
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Ответ Юрий Плотников
Главное язык в форме держи
Никита Нагорный рассчитывает, что его общественная работа принесет пользу России.

— Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа.
— А е?..
— А если не будут брать
- Отключим газ!
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Ответ Гроссмейстер Д
На фронт глава юнармии естественно не собирается. Он же у нас ,,генофонд".
А это уж начальству росгвардейскому видней, нужен он на фронте или где-то ещё.
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