Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев

Девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев скончался в возрасте 60 лет.

Об этом заявила Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР).

«Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики.

Юрий Николаевич, ты навсегда останешься в нашем сердце», – говорится в сообщении ФСГР.

Королев выступал за сборную СССР. На его счету девять побед на чемпионатах мира (1981, 1985, 1987) и три – на чемпионатах Европы (1983, 1987).