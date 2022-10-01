Никита Нагорный: «Для всегда в первую очередь всегда важно здоровье. Больше в этом году на соревнованиях я выступать не буду»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о завершении сезона после Всероссийской спартакиады в Казани.

Сегодня Нагорный выиграл золото Спартакиады в опорном прыжке.

«Для меня в первую очередь всегда [важно] здоровье. Я сегодня вышел выступать только оттого, что это крайние соревнования в этом году для меня.

Больше в этом году на соревнованиях я выступать не буду. Может, буду в показательных, на открытых тренировках с детьми или каких-то шоу, но на соревнованиях, скорее всего, не буду.

Эти были крайние [соревнования], поэтому я решил дожать», – рассказал Нагорный.

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