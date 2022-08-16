«Безумно красивая картинка, огромная армия болельщиков и дети, которые повторяют выкрикивания своих пап». Гимнастка Мельникова о просмотре футбола вживую

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала о своих впечатлениях от просмотра футбольных матчей вживую.

«Вчера была еще на одном футбольном матче.

Первое, что меня впечатляет – масштабы и безумно красивая картинка, это огромное поле с красивым освещением и зеленым ярким цветом. Вчера наслаждалась этой картиной.

И второе – это огромная армия болельщиков, безумное сумасшествие, конечно, но мне понравилось. И дети, которые в точности повторяют выкрикивания своих пап, преданных фанатов с детства растят.

Как-то давно я пыталась посмотреть футбол по телевизору, и мне вот вообще не зашло. Подумала: что тут интересного, огромное поле, маленький мяч, который не видно, и маленькие игроки там бегают, ничего не понятно. Скукота.

Но теперь мой вывод – смотреть футбол вживую и смотреть по телевизору – это абсолютно две разные вещи. Мне очень понравился как вид спорта, интересно было, я еще смотрю глазами спортсмена и вот тут еще интереснее.

Так что разгоняюсь на информацию о виде спорта, сейчас пройдет чуть времени, и я в теме», – написала Мельникова.