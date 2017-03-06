Анастасия Близнюк: «Первый вид сделали хорошо, без потерь. Но нас сразу, как говорится, слили»

Двукратная олимпийская чемпионка, серебряный призер Токио-2020 в команде прокомментировала выступление на Олимпийских играх-2020.

«Когда мы вчера смотрели трансляцию и болели за наших личниц, то немножко не поняли, что произошло. Дина сделала четыре выхода, а два последних просто идеально – без единой помарки или ошибки, на свой максимум.

Сегодня мы, конечно, шли с другим настроем. Хотели биться за Дину, за себя, за страну, за тренера, за всех специалистов, которые с нами работали.

Первый вид сделали так же хорошо, без потерь. Но нас сразу, кажется, на всякий случай, как говорится, слили. Мы настраивались на второй вид. Выступали последними, сделали все, что могли.

Даже не знала, что мы подали протест после второго вида. Мне говорят: «Вам оценку изменили». А что толку? Уже после первого вида было, наверное, понятно.

Чуда не произошло. Рада, что мы выступили достойно. Было бы обидно, если бы мы что-то не сделали», – сказала Близнюк.

Как же горько нашим гимнасткам: серебро в команде для них – трагедия