Пожалуй, лучшее саммари 1000 Пепа дал Юрген Клопп: «Добро пожаловать в клуб-1000, мой друг! Повторял это миллион раз и повторю еще раз: играть против тебя было наслаждением и честью. Самые трудные матчи, но в то же время матчи, которыми я наслаждался сильнее всего, потому что ты был и остаешься вдохновением для каждого тренера. Никто в мире не превосходит тебя по пониманию футбола, а страсть, с которой ты погружаешься в работу, феноменальна».

После такой рекламы мы не устояли: покопались в архивах, пересмотрели классику Пепа и выбрали десятку максимально символичных матчей. Это необязательно лучшие игры, но каждая символизирует значимый элемент формулы Гвардиолы.

Первый матч в «Барселоне» – поражение от «Нумансии» не сломило веру Пепа

🏟 Ла Лига. «Нумансия» – «Барселона» (1:0). 31 августа 2008 года

В документальном фильме «Take the Ball Pass the Ball» Виктор Вальдес описывал степень новизны идей, с которыми пришел Пеп:

«Помню первый разговор с Гвардиолой после того, как он возглавил клуб. У него была тактическая доска и магнитики. Он расположил два магнитика по бокам от штрафной площади и спросил: «Знаешь, кто эти игроки и что это значит?» Я ответил: «Нет». И он говорит: «Это твои центральные защитники».

Я вообще не понимал, что он несет. Было ощущение, что он говорит на китайском. Пеп продолжал: «Когда ты разыгрываешь удар от ворот, я хочу, чтобы они находились здесь». Я подумал, что он псих. А он добавил: «Именно им ты будешь пасовать – таким образом мы будем строить атаки».

Я все равно считал идею полным безумием. Но я и сам немного безумец, поэтому решил попробовать. Сказал Пепу, что в таком случае центральные защитники должны быть невероятно смелыми. Он сказал: «Не волнуйся, это моя работа. Сделаю так, чтобы они были готовы получать мяч».

Первая проверка безумных гипотез завершился поражением от «Нумансии», к которому потом добавилась ничья с «Расингом». Эти результаты не стали поводом для отмены тактической революции.

В том самом матче «Барселона» прописалась на чужой половине и с моментами душила все 90 минут. Для того времени даже настолько явный перевес в территории и владении был аномалией. Даже проигранный матч подчеркивал необычное лицо команды.

А результат объясняется очень просто: Самюэль Это′О несколько раз не забивал даже не из штрафной, а из радиуса 11 метров, еще дважды промазал прямо из вратарской (явные моменты). Другие атакующие звезды не отставали. Тьерри Анри упустил шанс после фирменного открывания с левого фланга в штрафную, Лео Месси чаще бил из-за штрафной, но из любимой точки после смещения. После удара вышедшего на замену Бояна Кркича защитник вынес мяч из пустых. Была еще порция не явных, но достойных моментов.

«Барса» создала шансов на 3-4 гола. Просто мяч не шел в ворота. Урок матча: Гвардиола не оглядывается на краткосрочные колебания удачи/неудачи – он смотрит на футбол с оптики работающих и неработающих идей. Может свернуть эксперимент после победы. Или верить в работающий механизм после поражений. Сейчас это очевидно.

Тогда же молодой Пеп мог сломаться после совсем слабого результата. Тренерскую карьеру спас Иньеста. В самый трудный момент Андрес зашел в его кабинет со словами: «Не волнуйтесь, босс. Мы выиграем все. Мы на правильном пути. Пожалуйста, давайте просто продолжим играть так. Мы играем восхитительно, мы наслаждаемся каждой тренировкой. Пожалуйста, ничего не меняйте». Когда все думали, что Андрес закончил, он добавил: «Мы в охеренной форме, мы, черт возьми, играем потрясающе. Чувствую, в этом году мы вынесем всех соперников».

Иньеста был самым молчаливым в команде, что лишь добавляло его словам веса. «Когда проигрываешь «Нумансии» и играешь вничью с «Расингом», неизбежно чувствуешь давление и одиночество. – вспоминал Пеп. – И тут внезапно приходит Андрес и говорит: «Не волнуйся». Его слова были очень мощными. Как их вообще можно забыть? Я до сих пор вижу его в дверях кабинета: «Играем, черт возьми, потрясающе». Когда он вышел, я подумал: «Ну, если Андрес говорит такое…»

6:2 в класико – явление миру Месси в образе ложной девятки

🏟 Ла Лига. «Реал Мадрид» – «Барселона» (2:6). 2 мая 2009 года

И Месси, и Гвардиола достаточно подробно рассказывали про тактическую сторону легендарного матча.

Поздним вечером накануне игры Пеп позвонил Лионелю и попросил подъехать на базу «Барселоны», чтобы кое-что обсудить. Тренер показал Месси несколько видео, на которых заметил слишком большой разрыв между полузащитой и защитой «Реала», и объяснил, как использовать это пространство.

«Завтра в Мадриде я хочу, чтобы ты начал матч как обычно на фланге. Затем подам знак, чтобы ты отодвинулся на указанное мной место. Это то, что мы уже проделывали в сентябре против «Хихона», – сказал Гвардиола. Сигнал, о котором говорил Пеп, был подан на 7-й минуте – с того момента Лео разрывал «Мадрид» по центру.

«Я помню, как за день до игры меня вызвали в офис Гвардиолы. Он смотрел много матчей «Реала» и обсуждал с Тито Вилановой мою роль в качестве ложной девятки. Идея была в том, чтобы я уводил за собой центральных защитников, а наши вингеры врывались в свободные зоны. Это было сюрпризом и для нас, и для «Мадрида». Мы много владели мячом и всегда имели лишнего игрока в полузащите», – вспоминал Лео.

Классическая дилемма, которую использование ложной девятки ставит перед защитниками: идти до упора за оппонентом, ломая линию защиты, или сохранить линию и дать свободу оппоненту. Выбор между двумя плохими сценариями, если в образе ложной девятки выступает игрок, способный наказать за предоставленную свободу. Месси – именно такой.

В матче против «Реала» к традиционным плюсам добавился шок-эффект. Например, в первом голе Фабио Каннаваро просто не знал, что делать. Застрял в полупозиции – и Месси дал время на подготовку передачи, и линию сломал (как раз ему за спину открывался автор гола Тьерри Анри):

В конкретном матче прием сработал просто грандиозно. Мы увидели, как Пеп может максимизировать гений Месси. На тот момент в атаке был Это’О, которому некомфортно всегда выходить на правом фланге, поэтому прием оставался эпизодическим. Полноценной ложной девяткой Лео станет в 2010-м. Спектакль на «Бернабеу» – прекрасный тизер величия.

5:0 в первом класико Моуринью

🏟 Ла Лига. «Барселона» – «Реал Мадрид» (5:0). 29 ноября 2010 года

Столкновение философий с тотальным доминированием одной над другой. Доминантная романтичность Пепа против оборонительной догматичности Жозе.

Моуринью идеально сыграл карикатурного злодея. Буквально каждый ход безупречно подходил образу – будто матч написан сценаристом, который тонко понимает футбольную тактику.

На каждом этапе португалец вел себя как эталонный догматик обороны. Полная готовность жертвовать механизмами команды, чтобы адаптироваться под соперника. Криштиану Роналду стартует справа, чтобы Ди Мария работал по флангу Дани Алвеса как дополнительный защитник.

Карим Бензема лишь формально изображается в атаке, а на практике прикрывает тот же фланг.

В перерыве при 0:2 Ласса Диарра меняет Месута Озила, чтобы стабилизировать центр поля.

Последний раз в сторону ворот «Барсы» «Мадрид» пробьет на 60-й минуте – речь о безопасном дальнем ударе. Дальше не было вообще ничего, кроме отчаянных (но не очень удачных) попыток минимизировать ущерб.

Полный триумф атакующей романтики на фоне тотальной беспомощности оборонительной догматики. Неверующие убедились: циничности даже в максимальных дозах недостаточно, чтобы сдержать магию этой «Барсы». Столкнувшись с самым прямым антагонистом, каталонцы сыграли в лучший футбол. Возможно, лучший футбол в истории.

Простите за такое однобокое описание – примерно такое же, каким был матч. Очевидно, но уточним и отдельно: оно не отражает ни полной картины противостояния Жозе-Пеп, ни сути столкновения атакующих и оборонительных идей. Речь лишь про конкретный матч. И он действительно был таким однобоким. Уникально однобоким. В этом его ценность. Само подтверждение, что побеждать можно так – ценный вывод.

Как Гвардиола испугался прессинга Клоппа – и адаптировался

🏟 Бундеслига. «Боруссия Дортмунд» – «Бавария» (0:3). 23 ноября 2013 года

Летом 2013-го Юрген Клопп поприветствовал Гвардиолу в Суперкубке – «Бавария» уступила 2:4, а каталонец признал, что никогда ранее не сталкивался с настолько ураганным прессингом. Его традиционные решения не работали.

К матчу чемпионата Гвардиола придумал несколько специальных заготовок. Самый яркий прием – Хави Мартинес вышел не в центре защиты или опорной зоне, а под нападающим.

По тем временам неслыханный для Пепа шаг. Вся его философия сводилась к планомерному разрушению любого прессинга соперника через контроль каждого короткого паса в атаке. Здесь же он вообще отказался от попыток придумать решение в рамках привычной парадигмы. Его команда перебрасывала давление передачами на Мартинеса и Марио Манджукича.

Позже в карьере Пепа накопится архив подобных ходов. Но даже сейчас они остаются весьма редкими и часто не очень радикальны. На тот момент решение было буквально шокирующим. Получился тактический комплимент механизмам, которые построил Клопп.

Использование Мартинеса в качестве ориентира для перебрасывания прессинга – самый яркий прием, но были и другие нюансы. Оба крайних защитника играли в ширину, а не как ложные. Филипп Лам сразу вышел в опорной и спускался в первой стадии к центральным защитникам. Арьен Роббен стартовал не справа, а слева – и специализировался на рывках за спину, а не на открывания в широкой позиции. Томаса Мюллера из-за хода с Мартинесом сдвинули направо – с задачей чтения подборов (то есть на этом фланге тоже не было вингера).

Все ходы в комплексе выдали четкие акценты – укрыться от урагана зонного прессинга, который в матчах команд Клоппа бушует в центральной зоне. Либо продвижение через фланги, либо переброс дальним пасом. Приемы сработали – «Бавария» победила 3:0, а мы узнали, что Пеп может быть настолько гибким.

Культовый полуфинал против «Атлетико»

🏟 Полуфинал Лиги чемпионов. «Бавария» – «Атлетико» (2:1). 3 мая 2016 года

Полуфинал ЛЧ-2015/16 против «Атлетико» вошел в историю из-за драматичного сюжета, но тактическое содержание было не менее мощным.

Во-первых, не так часто мы видим столкновение явно лучшей позиционной атаки мира с явно лучшей обороной. И это точная характеристика «Баварии» и «Атлетико» в 2016-м.

Во-вторых, не так часто при прямом столкновении наблюдаем пиковую версию и атаки, и обороны. «Атлетико» – короли компактности в схеме 4-4-2 с безупречными смещениями по мячу. «Бавария» двигала мяч и проверяла эту структуру лучше, чем кто-либо и когда-либо против команды Диего Симеоне.

Вместо рисунка встречи команды создали тактический шедевр, в котором почти все 90 минут можно разбирать на конспекты.

«Бавария» проверила лучшую оборону галактики 33 ударами. Очень много – даже с учетом существенной пропорции дальних. «Атлетико» в прямом смысле не мог связать двух передач (точность – 57%), но феноменально оборонялся. «Бавария» повышала уровень сложности и интенсивности в каждой атаке, стараясь задушить объемом попыток. От матча невозможно было оторваться.

Этот полуфинал включаем как трибьют «Баварии» Пепа. Недооцененной команде на фоне его других проектов, которая длинными отрезками показывала лучший в мире футбол, но ломалась в полуфиналах Лиги чемпионов – иногда ошибками Пепа (то самое «перемудрил»); иногда мощью еще более сильного соперника; иногда злым роком вселенского масштаба.

Две свободные восьмерки – первая большая идея Пепа в «Сити»

🏟 АПЛ. «Манчестер Сити» – «Сандерленд» (2:1). 13 августа 2016 года

Первое громкое кадровое решение Пепа в «Сити» – отказ от Джо Харта в качестве основного вратаря из-за игры ногами. Поговаривают, что Гвардиолу смутила даже не точность передач Джо в 50% в последний сезон перед приходом, а медлительность при подработке к сильной правой ноге. То есть Пепа беспокоили не потенциальные потери, а скорость развития атак.

Еще одно значимое решение: перевод Александра Коларова с фланга в центр защиты. Мотив примерно тот же – требовался более шустрый выход из обороны в атаку. Для Гвардиолы это было важнее, чем надежность и физические данные, которые давал на позиции Эльяким Мангаля.

В дебютном матче Пепа в Англии оба решения перенеслись на состав. Игру с «Сандерлендом» начал не Харт, а Вилли Кабальеро. В центре защиты появился не Мангаля, а Коларов. При этом ход, который куда больше повлиял на эпоху Пепа в «Сити», связан с выбором игроков в центре поля. Игра с «Сандерлендом» запустила легендарное полузащитное трио Фернандиньо – Давид Сильва – Кевин Де Брюйне.

Максимальная смелость по любым меркам. В тройке – ни одного номинального опорного. Даже Фернандиньо – скорее восьмерка, чем шестерка. Сильва и КДБ тоже никогда ранее не играли вместе в полузащите. Даже Мануэль Пеллегрини старался их разводить по позициям (кому-то приходилось стартовать на фланге). Пеп – первый тренер, который осмелился выпустить их в полузащите вдвоем.

Ход настолько против современных трендов, что КДБ даже пришлось перепридумать название амплуа. Свою с Сильвой роли бельгиец называл свободными восьмерками. Не десяткой, а именно свободной восьмеркой с движением по всему полю. Пеп изобрел способ совместить двух плеймейкеров в эпоху, когда классические плеймейкеры оказались на грани вымирания. Важное условие: чтобы все работало, требовался высокий прессинг.

Игра с «Сандерлендом» не стала бенефисом связки, но показала приемы, которые впоследствии станут фирменным оружием «Сити». Главный – обострения в полуфлангах, которые давали Сильва и КДБ. Испанец – через тонкую работу с мячом. Бельгиец – через уникальные передачи вразрез. При этом динамика менялась. Против «Сандерленда» чуть более глубокую позицию занимал Давид. А вот в следующем сезоне эта роль чаще отходила Кевину – помогал опыт в сборной, где КДБ использовали в паре опорных.

Великое противостояние с Клоппом

🏟 АПЛ. «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (2:1). 3 января 2019 года

Недавняя оценка от Джейми Каррагера: «Можно много спорить насчет лучшей тренерской дуэли в истории АПЛ. Кто-то назовет противостояние Фергюсона и Венгера. Кто-то – дуэль кого-то из них с Моуринью. Их встречи всегда порождали драму, это правда. Даже не спорю.

Но с точки зрения футбольного искусства ничто не сравнится с матчами «Сити» Гвардиолы и «Ливерпуля» Клоппа. Противостояние двух великих команд под началом двух великих тренеров. Дуэль лучшей команды мира на мяче с лучшей командой мира без мяча.

Пиком стала встреча в январе-2019 на «Этихаде». В комплекте с топовым футболом развернулась чемпионская гонка, в которой команды почти не ошибались и шли вровень. Это придало игре особый шарм».

Встреча, которую упоминает Каррагер, преподносилась как решающая для «Сити». Команда Гвардиолы отставала на 7 очков – при том, что «Ливерпуль» к тому моменту потерял 6 и вообще не проигрывал. Победа для «Сити» была не просто бонусом, а обязательным условием, чтобы остаться в гонке. «Сити» справился: победа 2:1 с тем самым выносом Джона Стоунза с ленточки.

Матч стал обложкой легендарной дуэли. Пеп в классическом стиле встреч с Клоппом скорректировал розыгрыши – лишь бы не угодить в капкан высокого прессинга Клоппа. В первой стадии «Сити» часто задействовал до семи игроков: Эдерсон + четверка защитников + Фернандиньо + Бернарду. Настолько осторожные розыгрыши Пеп оставлял только для встреч с Клоппом.

Юрген в привычной манере бил по слабости «Сити» – переводам мяча с одного фланга на другой. «Сити» не успевал перестроить схему – и получал. На «Этихаде» «Ливерпуль» забил после комбинации из 18 передач, 5 из них – диагонали с фланга на фланг. Ключевую роль играли крайние защитники – Трент Александер-Арнолд и Энди Робертсон.

Осторожность Пепа не всегда помогала в дуэлях с Клоппом (часто – вредила), но в тот вечер пошла на пользу. Клоппу из-за отставания в счете пришлось рисковать и раскрывать схему. По ходу матча «Ливерпуль» даже сократил число центральных полузащитников – с трех до двух. Это помогло сравнять, но по цепочке ударило по надежности центральной зоны – через нее «Сити» регулярно устраивал контратаки и таким же образом забил решающий. Фактически команды поменялись ролями – «Ливерпуль» выиграл владение, зато «Сити» наказал на пространстве.

Фан-факт: поражение на «Этихаде» оказалось для «Ливерпуля» единственным в том сезоне. Отделило не только от чемпионства, но и от повторения легендарного достижения «Арсенала». Отличный пример, насколько важными были встречи Гвардиолы и Клоппа.

Проигранный финал с «Челси» – символ синдрома Гвардиолы в ЛЧ

🏟 Финал ЛЧ. «Манчестер Сити» – «Челси» (0:1). 29 мая 2021 года

Что такое синдром Гвардиолы в ЛЧ? Обратимся к Томасу Мюллеру из Мюнхена: «Большое достоинство стиля Пепа – умение доминировать над слабыми соперниками в невероятной степени. Против таких соперников команды Пепа играют значительно лучше, чем другие топ-клубы, потому что его футбол дает тотальный контроль, который практически исключает случайные голы оппонента.

В долгосрочной перспективе Гвардиола – лучший. Как и его команды. Но в матчах плей-офф Пеп уделяет слишком много внимания соперникам и их сильным сторонам. Он разрывается между максимальным вниманием к оппоненту и верой в свои принципы. По этой причине иногда мы не на 100% понимали, что нужно делать».

Мюллер описывал неудачи «Баварии» в ЛЧ (три подряд вылета в полуфинале). В «Сити» синдром Гвардиолы тоже был главным препятствием на пути к победе. Цикл повторялся год за годом и регулярно сковывал команду из-за поисков Пепа. «Сити» терял драгоценное время: когда прижимало, перестраивался на проверенную модель, но вчистую отдав первый матч.

Финал с «Челси» в мае-2021 – синдром Пепа в чистом виде. Несмотря на топовое прохождение плей-офф, Гвардиола решился на резкие перестановки. Главная – отказ от чистого опорника. В старте не нашлось места ни Фернандиньо, ни Родри. Номинально в зоне вышел Илкай Гюндоган – человек с опытом игры в опорной, но в тот год лучший бомбардир «Сити», блиставший в атакующей роли. Нехватка классического опорника оставляла без поддержки защиту – ее регулярно растягивали розыгрыши Томаса Тухеля.

Еще одна подстава для игроков «Сити» – структура владения, с которой Пеп вышел на финал. 3-4-3 с ромбом в центре поля – не эксперимент в чистом виде, но даже не план Б того сезона. Гвардиола стремился к численному перевесу в центре, но в итоге лишился преимущества: игроки не понимали, что от них требуется и как двигать мяч. Медленный ритм атак лишь помог «Челси».

Потенциальное объяснение перестановок: возможно, Пеп устраивал трибьют Йохану Кройффу – учителю и одному из главных людей в своей жизни. 3-4-3 с ромбом в полузащите – одна из самых популярных идей Йохана в «Барсе». Пеп мог на личном примере убедиться в преимуществах схемы. С «Сити» пытался повторить трюк, но без должного количества тренировок и практики. В последующем финале с «Интером» Пеп решился на аналогичный эксперимент – он тоже сковал команду, пускай «Сити» и выиграл.

Стоунз в роли скрытого опорного – ход, который поможет взять требл

🏟 АПЛ. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» (0:1), 11 марта 2023 года

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» в 27-м туре АПЛ. На первый взгляд – совсем не примечательная игра. «Сити» победил 1:0 благодаря голу Эрлинга Холанда с пенальти и сократил отставание от «Арсенала» до двух очков (на следующий день снова возросло до пяти). Важная в контексте чемпионской гонки, но проходная на дистанции игра, если бы не одно но: именно тогда Пеп впервые попробовал Джона Стоунза в гибридной роли.

В будущем каталонец назвал идею одной из ключевых в погоне «Сити» за треблом. Стоунз стал для команды тем, кем обычно была ложная девятка до Холанда – дополнительным игроком в центре поля. Пеп перепробовал много вариантов по ходу сезона, но самым удачным оказался эксперимент с Джоном. Структура 3+2 сохранилась (Пеп разработал ее во время ЧМ в Катаре), но теперь добавился новый элемент. Получился ложный центральный защитник и идеальный компаньон для Родри в опорной.

Важно: Стоунз заблистал далеко не сразу. Первые матчи потратил на адаптацию к новой роли. Признавался, что пока тяжело получать мячи под давлением и постоянно мотать головой, сканируя пространство. Подмечал, что в защите вообще не нужно оглядываться через плечо, а на новой позиции это обязательное условие для розыгрыша. Пиком стала апрельская игра с «Ливерпулем» (4:1) – матч, который прошел спустя месяц после дебюта Стоунза в новой роли.

Недооцененный факт: обычно Джон поднимался в опорную с позиции ЦЗ. А вот с «Пэлас» устраивал подобное с фланга. Пеп подкорректировал структуру и уже в следующем матче отправил Стоунза в центр. Команда окончательно перешла на оборону из четырех центральных защитников – еще одна идея требл-весны. На флангах теперь расположились Натан Аке и Ману Аканджи – игроки, на которых Пеп сделал ставку благодаря дуэлям 1-в-1. Стоунз под эту задачу не подходил, поэтому превратился из ложного фулбека в ложного ЦЗ.

Разгром «Реала» – близость Пепа к эталону

🏟 Полуфинал ЛЧ. «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид» (4:0), 17 мая 2023 года

В нашем списке неслучайно нет ни одного победного финала или игры, которая принесла бы Гвардиоле трофей. Логично, учитывая, что сам Пеп стремится не к титулам, а к идеальному командному перфомансу. Именно в этом видит смысл жизни. Матч с «Мадридом» идеально вписывается в нарратив. Слово самому юбиляру:

«Мы провели с «Сити» много важных матчей. Матчей не на жизнь, а на смерть. Выиграли большинство из них, но если выбирать пиковый за эти 10 лет, то скажу про домашний полуфинал с «Реалом». Тогда мы были в идеальной форме».

Все так. «Сити» устроил доминирование, немыслимое на этой стадии ЛЧ и против этого соперника.

Удары – 16:7.

Явные моменты – 6:0.

Касания в штрафной – 35:9.

Дополнительная обезоруживающая деталь: «Мадрид» отдал первый точный пас на чужую половину только на 24-й минуте. Перед этим буквально вся игра проходила на территории гостей.

Такого уровня доминации Пеп добился через сочетание двух разных моделей. Оглушить «Мадрид» в первом тайме помог высокий прессинг с владением 72%. Сдержать «Мадрид» во втором – оборона в схеме 4-4-2, 48% владения и контратаки с участием Холанда и КДБ. Подобного рода гибкость – фишка всей требл-весны Гвардиолы. Она помогла не только с «Мадридом» и не только в ЛЧ. В похожей манере победили «Арсенал» в ключевом матче АПЛ.

Внутри перфоманса было несколько важных деталей. Во-первых, Пеп адаптировал структуру прессинга: элемент, который сбоил у «Сити» после прихода Холанда, сработал на все 100 благодаря корректировке и акценту на центральную зону под сдерживание Модрича и Крооса. Во-вторых, редкий шанс в обороне получил Кайл Уокер. Пеп отказался от схемы с четверкой ЦЗ и поставил, что Кайл сдержит Винисиуса в индивидуальных дуэлях. Сработало. Винисиус закончил с нулем удачных обводок – один из всего двух случаев в том сезоне (касается матчей, где бразилец сыграл полностью).

